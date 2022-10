“Il Pescara è una squadra in fiducia, di valore, con individualità importanti soprattutto in attacco. È in scia delle prime due della classe, Catanzaro e Crotone, e rende al massimo soprattutto fuori casa come dimostrano i tre successi consecutivi ottenuti lontano dalle mura amiche. Non bisogna dimenticare che in settimana, schierando le seconde linee, ha superato la Vis Pesaro in Coppa Italia con un netto 6-0. Ci aspettiamo una squadra forte e convinta dei propri mezzi. Per quanto ci riguarda, stiamo crescendo e dalla squadra mi aspetto lo stesso atteggiamento di Francavilla Fontana: con i ragazzi stiamo lavorando molto sulla finalizzazione, perché non raccogliamo per quello che creiamo sul campo. Ci vuole un po’ di pazienza nell’accompagnare i ragazzi nel percorso di crescita e maturazione. Dovremo affrontare il Pescara con convinzione, anche a muso duro se necessario perché la forza dell’avversario lo richiede”. È l’analisi di Sebastiano Siviglia, tecnico del Potenza, alla vigilia del match di campionato con il Pescara, ospite al Viviani.