“La Juve Stabia ha un ottimo potenziale, è in salute ed è allenata da un tecnico preparato. Per poter fare bene dobbiamo essere sfrontati, ma sempre umili, cercando di mettere in risalto le nostre caratteristiche. Una squadra come la nostra, che punta alla salvezza, deve approcciare con cattiveria, correre più dell’avversario ed essere consapevole di dover fare punti ovunque. Abbiamo una nostra identità, però possiamo e dobbiamo ottenere di più”. Così Emilio Longo, allenatore del Picerno, alla vigilia della sfida con la Juve Stabia.