“Dopo due sconfitte di fila, è importante tornare a muovere la classifica. Non sarà semplice, affrontiamo un Messina in ripresa, reduce dalla buona prestazione di Coppa in casa del Crotone ed è allenato da un tecnico esperto e di categoria. Capisco i tifosi, le ultime due battute d’arresto hanno un po’ affievolito l’entusiasmo che eravamo riusciti a creare, ma abbiamo bisogno del loro calore. È la prima volta che chiedo alla nostra gente di sostenerci: dobbiamo fare in modo che la gara con il Messina sia quella giusta per tornare a fare punti”. È l’appello di Michele Pazienza, tecnico del Cerignola, alla vigilia del match casalingo di campionato con il Messina. (Foto Audace Cerignola)