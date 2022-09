“Conosciamo il valore del Crotone, squadra quadrata che si presenta da sola, costruita per vincere il campionato grazie a 25 calciatori di assoluto livello – spiega Sebastiano Siviglia, allenatore del Potenza -. Cercheremo di mettere in pratica le nostre idee senza alcun timore perché abbiamo fame. Servirà tutta la cattiveria possibile per essere agguerriti e uscire dal campo imbattuti. Ai ragazzi ho chiesto di giocare con serenità perché durante la settimana lavorano bene e con intensità. Rigori sbagliati? Effettuiamo allenamenti specifici ogni giorno, ma in partita diventa determinante l’aspetto psicologico. Il Girone? Ritengo sia livellato verso l’alto, è una sorta di B2 per il blasone e la forza delle squadre. Il Potenza sta gettando le basi per ottenere le giuste soddisfazioni, anche se in queste quattro giornate abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo”.