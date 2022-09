“La salvezza è il nostro obiettivo principale – dice Nicola Grieco, presidente del Cerignola, al Corriere del Mezzogiorno -. Ciò non toglie che una volta raggiunto il traguardo non si possa ambire a qualcosa si più importante: arrivare ai playoff sarebbe un sogno”.

”In città si respira un’atmosfera meravigliosa – prosegue Grieco -. La gente crede nella società e nel gruppo, lo dimostra con i fatti riempiendo lo stadio. Non siamo partiti benissimo, all’esordio abbiamo pagato un po’ l’inesperienza, ma ci siamo ripresi e ora siamo soddisfatti del nostro cammino. Non dobbiamo cullarci, ma confermare il momento positivo anche con una squadra di qualità come il Monopoli”.