Potenza: si è discusso di intelligenza artificiale con Paolo Benanti

Come si vive nell’epoca dell’algoritmo e come si prospetta il futuro dei nostri ragazzi? L’intelligenza artificiale riuscirà ad essere un ausilio per il progresso o diventerà un limite per la gestione umana? Sono molte le domande che ci si pone su un tema attuale come quello dell’intelligenza artificiale. Un moderno orizzonte di tecnologia che segnerà senza dubbio il prossimo futuro portando al definitivo abbandono di alcune pratiche attuali. Un tema trasversale e complesso che interessa più di tutti i giovani, sono loro infatti coloro che ne sfruttano pienamente le potenzialità. E proprio per loro è stato organizzato a Potenza un incontro con padre Paolo Benanti teologo ed esperto di etica applicata alle nuove tecnologie, i suoi studi si concentrano su temi come l’IA, gli algoritmi e bioetica, analizzandone le implicazioni etiche e sociali nel contesto della rivoluzione digitale.

Padre Benanti si è rivolto ad un pubblico di studenti di alcune scuole superiori del capoluogo di regione lucano.

L’appuntamento è stato promosso dall’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo insieme ad altre associazioni.

