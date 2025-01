Potenza: Bucaletto si rifà il loock con verde e piste ciclabili

È il luogo simbolo di come una soluzione temporanea per superare una emergenza possa diventare una permanente criticità. Parliamo del quartiere di bucaletto a Potenza, noto come la cittadella, un rione di prefabbricati realizzato dopo il terremoto del 19890 per dare un tetto ai tanti che avevano perso le loro abitazioni.

Negli anni la politica locale è stata più volte sollecitata per dare una casa a chi vive ancora nei container, percorso iniziato con l’assegnazione di nuovi alloggi. Anche l’attuale amministrazione comunale ha inserito tra le sue priorità la sorte della cittadella, continuando il percorso già intrapreso di ricollocamento dei residenti e continuando con un processo di riqualificazione organica.

Infatti dal palazzo di città hanno fatto spere che sono pervenute al Comune più di 100 richieste di invito a seguito della manifestazione di interesse per dei lavori di rifacimento asfalto e marciapiedi, di realizzazione di una pista ciclabile e di sistemazione del verde.”.

“L’Intervento fa parte del ‘Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare’ (PINQuA), previsto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è posto a base di gara per un importo pari a 565.889,26 euro.

