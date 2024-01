Potenza, rescissione consensuale con Asan Mata

La società Potenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con il calciatore Asan Mata. La società desidera ringraziare Asan per il lavoro svolto, unitamente agli auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e personali.

