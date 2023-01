Potenza: Raffaele, ‘Col Monterosi in palio 3 punti pesanti’

Alla ripresa del campionato, subito scontro diretto per il Potenza. Sulla strada dei lucani un Monterosi che non se la passa benissimo. Giuseppe Raffaele chiede ai suoi di riprendere “con lo stesso piglio che avevamo prima della sosta. Come risponderemo dopo questa pausa lo vedremo sul campo, a me interessa solo che l’atteggiamento sia quello giusto. Il Monterosi? Mi aspetto una squadra che darà battaglia per risalire la china, ma anche noi abbiamo bisogno di punti”. Di seguito, l’intervista completa a cura di Francesco Cutro:

