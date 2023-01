Ecco Maleh: ‘Lecce è il posto giusto per me’

“Quando mi è arrivata la chiamata del Lecce non ho avuto dubbi. Avevo altre possibilità, ma questo è il posto giusto per me. Ho spinto per arrivare il prima possibile e cercherò di aiutare i compagni per raggiungere la salvezza. La squadra ha tanta voglia, lo ha dimostrato anche con la Lazio: qui c’è un grandissimo gruppo. Sono arrivato pronto, per un mese mi sono allenato tutti i giorni disputando anche alcune amichevoli”. Così Youssef Maleh, neo centrocampista giallorosso, nel giorno della sua presentazione. Di seguito, la conferenza stampa completa, anche con le dichiarazioni del diesse Trinchera.

