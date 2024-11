POTENZA – Proseguono i controlli straordinari interforze ad “alto impatto” nel Capoluogo, disposti in conformità agli indirizzi formulati dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e operativamente pianificati, di volta in volta, su appositi Tavoli tecnici in Questura.

Ispirato dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 19 settembre 2023, il modello “alto impatto” mira a puntare l’obiettivo verso le aree urbane maggiormente esposte al rischio di fenomeni di degrado urbano e sociale, con lo scopo ultimo di dare risposte visibili ed impattanti alla domanda di sicurezza delle comunità.

Nel Capoluogo, il format viene sperimentato con cadenza periodica oramai da oltre un anno, con significativi riscontri operativi, come quelli registrati nell’ultima giornata di controlli che ha visto scendere in campo una squadra interforze, formata da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, supportata da unità cinofile antidroga.

Questa volta a finire sotto la lente di ingrandimento via Pretoria e piazza Don Bosco, individuati tra i principali luoghi di aggregazione giovanile.

Nel corso del servizio, sono stati controllati:

4 veicoli;

30 persone, delle quali 5 risultate positive in banca dati SDI;

1 esercizio commerciale in via Pretoria;

2 esercizi commerciali in piazza Don Bosco.

Il controllo straordinario congiunto ha consentito, tra l’altro:

la rilevazione di tre violazioni al Codice della Strada;

l’arresto, da parte di operatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, di una persona per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, con il sequestro di 5 piante e kg 2,800 di marijuana essiccata.

“Abbiamo, ancora una volta, la conferma che gli esiti operativi del brand ‘alto impatto’ risultano sempre interessanti. A questo va’ aggiunta la considerazione che la modalità pianificata degli interventi sortisce anche un effetto deterrente di non poco conto. Proseguiremo su questa strada, in vista delle festività natalizie, per dare risposte concrete in termini di aumentata sicurezza alla comunità potentina. Ringrazio, quindi, i vertici territoriali delle Forze di Polizia per la dedizione e la determinazione con cui donne e uomini in divisa si stanno dedicando a questa importante attività”, le parole del Prefetto Campanaro dopo l’ultimo servizio interforze in Città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author