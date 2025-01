Potenza: presentata candidatura di Aliano a Capitale italiana Cultura

Obiettivo: “Aliano 2027”. Continuano le fasi di presentazione del dossier di candidatura del comune del Materano a Capitale italiana della Cultura.

Un paese dal fascino unico e dall’immenso valore culturale tra arte, storia, tradizioni e visione come quella che ha portato all’ormai riconosciuto festival di paesologia La luna e i calanchi. Ma Aliano resterà per sempre connessa alla figura di Carlo Levi, scrittore, pittore e antifascista italiano. Tra i più significativi narratori del Novecento italiano, è noto soprattutto per il romanzo Cristo si è fermato a Eboli, che lo rese uno dei maggiori portavoce della questione meridionale nel secondo dopoguerra che fu confinato nel piccolo borgo lucano e da dove maturò parte del suo immenso lascito.

Tutti questi elementi fanno si che la candidatura di Aliano sia credibile e concreta. La presentazione del ricco cartellone di appuntamenti che accompagnano la candidatura è stata presentato anche in un appuntamento che si è svolto nel teatro Stabile di Potenza.

