I dati dell’attività della Stradale in Campania e Basilicata

Nell’anno appena trascorso, il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata ha impiegato per il controllo di strade e autostrade 31.638 pattuglie che hanno controllato 93.525 persone e contestato 67.641 infrazioni. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 2.386. Sono state ritirate 1.752 patenti di guida e 2.741 carte di circolazione. Sono stati infine decurtati 77.324 punti patente.

Sono alcuni dei numeri diffusi in occasione del bilancio dell’attività di controllo del reparto specializzato della Polizia sulle strade di Campania e Basilicata.

I conducenti controllati con etilometri sono stati 44.841, di cui 187 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 79. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 35.

Nelle 176 tratte autostradali – pari a 1.670 km – la Polizia Stradale controlla la velocità media attraverso il “Tutor” e, dal 1° gennaio al 22 dicembre ha rilevato 315.909 infrazioni per superamento dei limiti di velocità.

I controlli nel settore del trasporto professionale hanno portato alla verifica di 11.859 veicoli pesanti, accertando 9.020 infrazioni.

Particolarmente efficace è stata anche l’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 738 persone di cui 82 arrestate e 653 denunciate in stato di libertà. Oltre 18.379,00 g di sostanze stupefacenti sequestrate e 22 i veicoli oggetto di riciclaggio sequestrati.

Dopo l’entrata in vigore delle nuove norme del codice della strada dal 14 dicembre, secondo il report i primi dati rilevati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri, segnalato un calo tendenziale dell’incidentalità e delle vittime.

