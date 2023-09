Potenza: Colombo amaro, ‘Pari sarebbe stato più giusto’

(Di Anthony Carrano) Il Potenza esce sconfitto in quel di Latina con il risultato di 2-1. Fatale per gli uomini allenati da Alberto Colombo, la rete siglata negli ultimi minuti di gioco dall’attaccante neroazzurro Fabrizi.

ANALISI DELLA GARA: “Partita che era destinata verso il pareggio: nel secondo tempo i ritmi si erano affievoliti rispetto alla prima frazione di gioco, sembrava che le due squadre non avessero la forza di osare di più, poi nel calcio gli episodi cambiano sempre il corso di una gara. Nei primi 45 minuti non siamo stati perfetti sotto il profilo tattico: abbiamo concesso transizione a una compagine che vive soprattutto di questo giocando senza equilibrio. Nel secondo tempo ci siamo assestati un po’ tatticamente, le squadre erano stanche e la partita è stata decisa da un episodio, abbiamo commesso degli errori e loro giustamente ci hanno punito. Faccio i complimenti agli avversari per averci creduto fino infondo, a noi resta il rammarico di aver fatto una buona prestazione senza essere riusciti a portare a casa un punto”.

VIVACITA’ GRAZIE ALLE SOSTITUZIONI: “Ci sono giocatori che ti innalzano la qualità, l’apporto nel secondo tempo soprattutto delle punte è stato importante perché hanno dato più vivacità alla manovra offensiva. Inevitabile inserire Schiattarella, sa gestire i tempi e comandare la squadra in ogni circostanza, ritengo sia stato d’aiuto insieme a Laaribi che ha disputato una buona partita sia da play che da mezzala”.

GIUDIZIO SUL CAMPIONATO: “Questo campionato secondo me è talmente equilibrato che c’è la possibilità di vincere e perdere contro chiunque. Gli atteggiamenti e i dettagli faranno la differenza”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp