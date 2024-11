Potenza Calcio, una maglia per celebrare la città e l’ambiente

La collaborazione tra Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, Potenza Calcio e la Fondazione Potenza Futura che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’intera comunità locale verso comportamenti virtuosi nei confronti dell’ambiente non si ferma e questa mattina, presso lo stadio Alfredo Viviani, è stata presentata la nuova maglietta vintage del Potenza Calcio che tutti i cittadini potranno ottenere partecipando attivamente al progetto “Rete Corepla – Superficie pubblica”.

Grazie al progetto “Rete Corepla – Superficie pubblica”, partito nell’ottobre 2022, sono stati acquisiti dal Comune di Potenza 6 eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET alimentare e poi distribuiti in vari quartieri della città di Potenza. Ad oggi, sono state raccolte più di 700.000 bottiglie, dati che confermano l’interesse dei cittadini e le potenzialità di crescita di questi numeri.

“La maglia che abbiamo scelto di realizzare è volutamente una celebrazione della città e della sua squadra del cuore, simbolo di storia e aggregazione. Siamo sicuri che grazie a questo incentivo sempre più cittadini prenderanno parte al progetto “Rete Corepla – Superficie pubblica” promuovendo un sistema virtuoso capace di portare benefici a tutta la comunità” hadichiarato Antonio Protopapa, Direttore Gestione Operativa Corepla.

Con l’obiettivo di incrementare ulteriormente questo tipo di raccolta, Corepla si impegna a premiare i cittadini che raggiungeranno 2500 punti speciali nella raccolta tramite i suoi eco-compattatori, cumulati dal 1° dicembre 2024, proprio con la maglietta vintage del Potenza Calcio.

Alla conferenza stampa di questa mattina erano presenti: il presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, la direttrice della Fondazione, Federica D’Andrea e Antonio Protopapa, Direttore Gestione Operativa di Corepla.

Il Presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, ha commentato: “Come Potenza Calcio, siamo entusiasti di essere parte attiva di un progetto che ha un impatto significativo sul benessere del territorio. La maglia vintage che abbiamo presentato oggi non è solo un omaggio alla nostra storia calcistica, ma anche un simbolo di un impegno condiviso per un futuro più sostenibile. Invitiamo tutti i nostri tifosi e cittadini a partecipare a questa iniziativa, perché insieme possiamo fare la differenza, dentro e fuori dal campo“.

Federica D’Andrea, Direttrice della Fondazione Potenza Futura, ha concluso: “La Fondazione Potenza Futura ha sempre mostrato grande attenzione e interesse verso le collaborazioni che hanno come obiettivo la promozione del benessere della comunità. Il progetto, dopo gli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno, ne è un esempio virtuoso. Vedere Potenza rispondere con entusiasmo a questa iniziativa ci dimostra quanto la nostra città sia pronta a promuovere comportamenti sostenibili verso l’ambiente e l’intero territorio. La maglia vintage rappresenta il giusto premio a chi, con impegno e attenzione verso le future generazioni, decide di salvaguardare l’ambiente con grande maturità e premura verso il prossimo“.

Sarà possibile ritirare le magliette presso lo store del Potenza Calcio tramite un voucher rilasciato dall’eco-compattatore stesso. In seguito, sarà necessario contattare e verificare il coupon al numero whatsapp 3249840435. Ottenuta la validazione, sarà possibile ritirare la maglia vintage presso il Potenza Calcio Store. Si precisa che la distribuzione delle maglie avverrà secondo disponibilità di taglia e fino ad esaurimento scorte.

