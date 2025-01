Potenza: al via mini campagna abbonamenti

Il Potenza Calcio lancia la campagna mini abbonamenti “Io non posso stare senza”, dedicata ai tifosi rossoblù per le rimanenti 9 gare casalinghe della stagione 2024/25 di Serie C Now. A partire dalle ore 17:00 di martedì 7 gennaio e fino a sabato 11 gennaio, sarà possibile sottoscrivere il mini abbonamento esclusivamente presso il Potenza Calcio Store, situato in Viale Marconi presso lo Stadio Viviani. Gli orari di apertura sono dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Partite incluse nel mini abbonamento

I tifosi potranno sostenere il Potenza in queste sfide del girone di ritorno:

• 22ª giornata: Potenza-Benevento (12 gennaio)

• 24ª giornata: Potenza-Audace Cerignola

• 27ª giornata: Potenza-Juventus Next Gen

• 29ª giornata: Potenza-Picerno

• 30ª giornata: Potenza-Cavese

• 32ª giornata: Potenza-Team Altamura

• 34ª giornata: Potenza-Giugliano

• 36ª giornata: Potenza-Casertana

• 38ª giornata: Potenza-Catania

Prezzi e settori

Ecco i costi per il mini abbonamento, con agevolazioni previste per donne, under 18, over 65 e invalidi (dal 50% al 99%):

• Curva Ovest: Intero 70,00 € – Ridotto 50,00 € – Under 12 35,00 €

• Distinti: Intero 100,00 € – Ridotto 80,00 € – Under 12 50,00 €

• Tribuna Laterale Scoperta: Intero 140,00 € – Ridotto 110,00 € – Under 12 70,00 €

• Tribuna Laterale Sinistra: Intero 190,00 € – Ridotto 150,00 € – Under 12 90,00 €

• Tribuna Centrale: Intero 280,00 € – Ridotto 200,00 € – Under 12 140,00 €

Un’opportunità unica per vivere da protagonisti il finale di stagione al fianco del leone rossoblù.

