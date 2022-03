BRINDISI – Importanti novità per il porto messapico anche in ottica di nuovi scenari post-carbone. È infatti arrivato l’ok alla progettazione esecutiva della cosiddetta “vasca di colmata”. L’annuncio è dell’onorevole brindisino Mauro D’Attis, segretario regionale di Forza Italia. Si tratta, per il forzista, di “un’opera strategica del porto di Brindisi da 39 milioni di euro, finanziata dal fondo complementare del PNRR del Governo Draghi. Dopo l’avvenuta approvazione da parte della conferenza dei servizi di qualche giorno fa, l’opera potrà essere presto appaltata con ricadute economiche rilevanti attuali e future. Si tratta di un pezzo importante del porto di Brindisi, sempre più proiettato a candidarsi su nuovi scenari post-carbone”.

“Ora, nomina commissario”

“Sin dal mio insediamento, ho sostenuto la validità di questo progetto e, contro chi a Brindisi lo osteggiava, ho supportato l’Autorità di Sistema Portuale locale affinché venisse inserito tra le opere finanziate dal Governo assieme al banchinamento e al recupero della colmata di Capobianco. Così è stato ed ora, dopo averlo chiesto al Ministro Giovannini, mi aspetto – conclude il parlamentare azzurro – che sia nominato un commissario dell’opera: l’impegno ora verte sull’evitare ritardi di qualsiasi genere, burocratici e non”.