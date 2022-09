Il porto di Taranto è destinazione crocieristica dell’anno! L’annuncio è arrivato da Malaga durante la cerimonia dei Seatrade Cruise Awards 2022, il più prestigioso riconoscimento del settore croceristico europeo.

”Siamo destinazione dell’anno, abbiamo battuto Dubrovnik e la rete Cruise Britain, un successo della città e del nostro intero sistema di accoglienza – scrive Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, sulla sua pagina Facebook -. Nel 2021, da Taranto sono partite oltre 1000 escursioni, due terzi delle quali per tour cittadini, un autentico record rispetto a Bari e Brindisi che non hanno mai raggiunto questi numeri. 93mila passeggeri sono transitati dal nostro scalo, unico in Italia a poter offrire un ventaglio di proposte così ampio da consentire ai croceristi di raggiungere in un’ora i principali attrattori turistici di Puglia e Basilicata. Siamo finalmente competitivi, questa è la Taranto tutta nuova che avevamo sognato e che stiamo rendendo realtà. E ora anche altre compagnie si stanno affacciando sullo scalo ionico. Avanti così!”, chiude il primo cittadino ionico.