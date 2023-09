Porto di Barletta, inaugurato lo scalo passeggeri Themis

BARLETTA – Una nuova stazione per lo scalo dei passeggeri al porto di Barletta. Inaugurata la piattaforma Themis, che avrà la funzione di ormeggio per mini crociere di lusso e maxi yacht presso i moli della città della Disfida. Svelata la passerella che implementerà l’attracco cittadino con una nuova funzione turistica.

La piattaforma Themis è stata pensata per non intaccare la naturale conformazione del porto, in modo da renderla funzionale e connessa alle strutture già esistenti. Un primo step per arricchire lo scalo commerciale e implementare la vocazione turistica di Barletta.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp