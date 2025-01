Polveri zona industriale Barletta, opposizione chiede chiarezza

BARLETTA – Polveri nella zona industriale di Barletta ancora al centro del dibattito, anche in consiglio comunale. L’assise cittadina si è confrontata sui campionamenti Arpa in corso, con il sindaco Cannito che avrebbe consultato anche il centro antiveleni di Pavia e con i tecnici lombardi avrebbe condiviso, ancor prima degli esiti dei rilievi, l’ipotesi secondo cui il pulviscolo rossastro presenti tracce di fosforo, non cancerogeno. Dopo le dichiarazioni dell’assessore all’ambiente Anna Maria Riefolo, l’opposizione tende a mantenere alta l’attenzione sul tema.

Il rispetto delle procedure, anche attraverso il tavolo interistituzionale ambientale, sarebbe un segnale concreto di attenzione alla tematica. Il PD chiede costanza per un problema atavico della città.

