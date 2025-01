Aggressione a quattro coetanei, la Polizia arresta tre barlettani

BARLETTA – Tre giovanissimi barlettani arrestati per lesioni personali gravi nei confronti di quattro coetanei, due ragazzi e due ragazze. Gli agenti di Polizia della Questura della BAT hanno intercettato gli aggressori nella città della Disfida, a seguito di una violenta colluttazione che si è verificata nella notte del 24 novembre scorso.

All’origine dell’aggressione, un incidente stradale avvenuto in un’area di parcheggio. Nella circostanza, l’auto a bordo della quale si trovavano le vittime ha lievemente urtato una seconda vettura durante una manovra in retromarcia per lasciare il posteggio. Il conducente dell’auto che stava provando a lasciare il parcheggio si è poi fermato per accertarsi del danno commesso e per rimediare immediatamente a quanto accaduto, ma l’ira di tre individui, due ventenni e un minorenne, si è riversata su di lui e su un secondo individuo giunto in sua difesa. Due ragazze presenti con le vittime hanno provato a placare gli aggressori, che però hanno infierito con calci e pugni anche con i coetanei ormai a terra.

La Questura della BAT è intervenuta per appurare quanto avvenuto, sottoponendo i tre ventenni agli arresti domiciliari. Per il minorenne, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari.

