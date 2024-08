Politiche welfare a Bari, il piano per caldo e più fragili

BARI – Non solo le conseguenze sulla salute fisica ma anche quelle psicologiche, la solitudine e le richieste di aiuto ai centri antiviolenza. Con l’estate il Comune riattiva il piano straordinario per il contrasto alle emergenze legate al caldo e a questo periodo dell’anno per anziani e i più fragili.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author