Politiche- Il Pd ed il civismo che guarda a sinistra, ha bisogno di candidare politici e uomini che siano in grado di accendere sogni ed entusiasmo. In questa tornata elettorale i sondaggi danno in netto vantaggio il Centrodestra e così il Centrosinistra ha chiamato a raccolta tutti i big. Da giorni gira il nome di Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli che però avrebbe dovuto dimettersi giovedì per potersi candidare ma che egli stesso confidava in una possibile proroga. Proprio lo stesso Minerva disse, in esclusiva ai nostri microfoni: “ Se il partito dovesse chiamarmi, io ci sarò”. Ora, in una domenica pomeriggio, ecco che arriva la convocazione di una conferenza stampa nella quale Minerva dirà i motivi della sua scelta. Contattato il suo ufficio stampa ci risponde in politichese:

“ Spiegherà domani se si o se no“, quindi non resta che attendere domani per avere un tassello in più in questo puzzle che ogni giorno prende e cambia forma.