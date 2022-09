Foggia – Al grido di concretezza e competenza La vice ministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel governo Draghi, la senatrice Teresa Bellanova presidente di Italia viva e capolista al Senato per il terzo polo Italia sul serio nel collegio unico plurinominale regionale Puglia, è giunta in Capitanata per incontrare candidati e sostenitori.