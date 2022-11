Politica: ‘Rissa’ in Commissione Finanze alla Camera (Video)

Condividi su...

Rissa in Commissione Finanze: tra i protagonisti Marco Osnato, da poco eletto presidente della stessa Commissione alla Camera in quota Fratelli d’Italia. “Finisce male’, pronuncia lo stesso Osnato come si evince la video che segue:

"Finisce male". La "rissa" in Commissione Finanze di Marco Osnato, da poco eletto presidente della stessa commissione alla Camera in quota Fratelli d’Italia. pic.twitter.com/aWT6U3gzV8 — Alekos Prete (@AlekosPrete) November 10, 2022