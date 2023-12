BARI – La Regione Puglia è creditrice, tra virgolette, del governo italiano di 4,6 miliardi” di fondi europei “che il ministro Fitto non ci assegna e non possiamo utilizzare, con danni incalcolabili per tutti i settori: economici, imprese, cultura”: lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della conferenza stampa a Bari di presentazione del nuovo Reddito di dignità

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp