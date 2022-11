Condividi su...

POLIGNANO – Dodici giornate per vivere la magia del Natale “come una volta”. Polignano a Mare non è solo meta turistica estiva ma punta ed essere location anche per dicembre. È Cera una volta Natale, un appuntamento unico, multidisciplinare, diffuso. Un format innovativo che dall’8 dicembre all’8 gennaio animerà contemporaneamente il centro storico, ma anche una serie di punti del “paese nuovo”. Un calendario di ben undici serate con spettacoli dal vivo tra circo contemporaneo, arte di strada, giochi antichi, eventi verticali, presepe vivente, reading, musica, cantastorie senza amplificazione e una giornata interamente dedicata ai più piccoli. Cera una volta Natale segna dunque l’avvio di un percorso nuovo con l’obiettivo di arrivare alla piena destagionalizzazione dell’offerta turistica cittadina attraverso la valorizzazione non solo del suo mare e dei suoi scenari da film mozzafiato, ma anche e soprattutto con il coinvolgimento dei cittadini, degli artisti e degli operatori culturali di eccellenza del territorio, e non solo, delle eccellenze enogastronomiche che esprime, attraverso l’attivazione, durante l’evento, di una serie di “punti di tipicità” dove si potranno gustare i piatti della tradizione. Il tutto in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.