Polignano, sold out all’Ad Libitum Festival per la Banda Osiris

POLIGNANO – Grande successo di pubblico per il viaggio musical-teatrale ai confini della realtà, per una serata all’insegna della comicità e delle note, che ha visto protagonista a Polignano a mare la Banda Osiris. La rassegna autunnale della nona edizione di Ad Libitum – La grande musica a Polignano, ha portato in scena l’ironia polistrumentale dell’ensemble con Le dolenti note. Il palcoscenico del Teatro Vignola di Polignano ha accolto lo spettacolo campione d’incassi, ispirato all’omonimo libro pubblicato nel 2014. Con l’abilità mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, i quattro music-attori si divertono con ironia a elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti a come dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica; da quali siano gli strumenti musicali da non suonare a come eliminare i musicisti più insopportabili. Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato, e, raramente, amato.

