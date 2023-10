Bari, un nuovo quartiere sui ruderi dell’ex clinica

BARI – Una corte verde con 162 appartamenti, un parco, negozi e aree per lo sport, con linee sinuose, terrazze digradanti e superfici aggettanti per schermare il calore. Nasce a Bari un nuovo quartiere all’insegna della sostenibilità e della qualità architettonica: si chiama MyCityBari e porta la firma dello studio Mario Cucinella Architects. L’intervento, il cui cantiere si avvia in questi giorni, nasce all’insegna della rigenerazione urbana. Sorgerà infatti sui ruderi dell’ex clinica Santa Lucia, su un’area di 22.500 metri quadri tra via Giuseppe Fanelli e via Girolamo Giusso, nel quadrante sud-est di Bari, tra la città e le masserie della prima campagna.

L’intervento si sviluppa su tre corpi di fabbrica uniti fra di loro da livelli interrati comuni e collegati da un sistema di ampie terrazze poste al primo e secondo piano fuori terra. La rigenerazione urbana del quartiere è favorita dall’inserimento di nuove aree verdi e dalla creazione di spazi e funzioni collettive a beneficio della comunità

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp