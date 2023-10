Lecce – “Io, domani” il cortometraggio ideato e realizzato dal giornalista leccese Mauro Giliberti, ha emozionato grandi e piccini e sono stati proprio i più piccoli gli assoluti protagonisti di un video che ha vissuto dei loro racconti, delle loro parole, scivolate via genuine verso chi con curiosità e interesse ha posto domande semplici ma fondamentali, in realtà, per l’esistenza di tutti noi.

Alla visione del corto, trasmesso la scorsa settimana presso l’Istituto Scolastico Marcelline di Lecce, erano presenti anche il presidente dell’US Lecce Saverio Sticchi Damiani che, assieme ai legittimi proprietari, ha donato le maglie di Sansone e Strefezza. Insomma un momento di pura magia svelata da Giliberti…insita in ogni bambino.

