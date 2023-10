Salento: caccia illegale, Carabinieri evitano mattanza di volatili

La stagione venatoria si è aperta da più di un mese e già i bracconieri senza scrupolo hanno cominciato a fare uso di richiami acustici a funzionamento elettromagnetico, vietati dalla legge, per attirare stuoli di quaglie nelle le ore notturne.

Negli ultimi servizi notturni, il Nucleo Carabinieri Forestale di Otranto ha trovato e sequestrato un richiamo illegale nelle campagne di Corigliano di Otranto. Era perfettamente funzionante e nascosto in un secchio di metallo tra la vegetazione presente.

Il richiamo riproducente il verso della quaglia (coturnix coturnix), era utilizzato per attirare i volatili per renderne più agevole l’abbattimento, cosi contravvenendo alle disposizioni impartite dalla norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Con il sequestro dell’apparecchiatura, che sarà distrutta, i Carabinieri della Forestale hanno evitato un’assurda mattanza di volatili.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp