Polignano, a Madame il premio Modugno

POLIGNANO – Una artista libera, raffinata, che dall’alto della sua giovane età sa “raccontarci in chiave moderna il passato e il futuro”. Tra innovazione e tradizione, tra sentimento e crudeltà, tra poesia e ironia si avvicina prepotentemente all’Opera di Domenico Modugno, Per la prima volta la direzione artistica di Meraviglioso Modugno Show ha premiato una donna: Madame. La cantautrice vicentina ha ricevuto il riconoscimento durante la serata che si è tenuta a Polignano, dedicata all’opera del grande Domenico Modugno e giunta alla sua 12esima edizione.

È invece il pubblico italiano e non, con la sua incondizionata arresa alla Canzone dell’Estate 2023 per eccellenza, a decretare la Menzione speciale canzone italiana nel Mondo ai The Kolors per Italodisco.

Così come Modugno sapeva creare brani estremamente popolari che entravano nell’immaginario del pubblico, così Stash ha creato il giusto equilibrio tra testo e musica con l’eclettica e mai scontata collaborazione di Davide Petrella.

A portarci poi nel cuore del mondo surreale – reale, immaginifico e terreno di Modugno, un artista che è riuscito a “rivestire” con panni moderni o della tradizione le canzoni dell’artista pugliese: Ermal Meta, già presente come co-conduttore nel 2016 e come vincitore del Primo Premio Modugno nel 2019, padrino di anima e cuore di Meraviglioso Modugno Show

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp