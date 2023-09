La musica di Morricone per i 30 anni della Fondazione Archeologica Canosina

CANOSA – Da ‘Nuovo Cinema Paradiso’ a ‘Per un pugno di dollari’, da ‘C’era una volta il West’ a ‘Metti una sera a cena’. Sono stati questi solo alcuni dei brani in programma per celebrare i il traguardo dei tre decenni di impegno a tutela del patrimonio della Fondazione Archeologica Canosina con una setata dedicata alla musica dal titolo ‘1993 – 2023, una Storia da Oscar’, con l’esecuzione dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal maestro Giovanni Minafra. Sul sagrato della Cattedrale di San Sabino di Canosa di Puglia, hanno risuonato le più belle colonne sonore del compositore Ennio Morricone, in una performance impreziosita dalla narrazione dell’attrice Alessia Garofalo e dalla voce solista della soprano Giulia Maggio. “I risultati raggiunti in questo trentennio – commenta il presidente Sergio Fontana, alla guida della Fondazione – testimoniano l’utilità e il successo dell’‘esperimento canosino’. Promozione, ricerca e inclusione sono i valori che continueranno a guidare la nostra azione volta a sviluppare quel senso di appartenenza alla comunità che è il motore per continuare a raccontare – conclude Fontana – questa bellissima storia”.

