POLICORO – Nella mattinata di oggi, un uomo di 66 anni, carabiniere in pensione, residente a Policoro (MT), è deceduto a causa di un incidente con la motozappa accaduto in via Angeli della Strada dove il malcapitato aveva un fondo di proprietà.

Le sue gambe erano rimaste incastrate nelle zappette, ma nonostante il tempestivo arrivo sul posto della squadra VV.F. del distaccamento di Policoro, e quello dell’elisoccorso del 118, a nulla è valsa l’opera del personale sanitario.

