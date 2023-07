Pnrr: Ventola, ‘Governo non vuole definanziare i progetti’

“Abbiamo letto con attenzione la nota dell’Ance Puglia e interveniamo per rassicurare gli edili pugliesi che la proposta di rimodulazione presentata dal governo Meloni, in cabina di regia, non prevede nessun definaziamento di interventi ma semplicemente una rimodulazione dei finanziamenti”. Lo dichiara Il capigruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola.

“Il Governo – sostiene – non vuole definanziare nessun intervento, al contrario vuole evitare problemi, in primis proprio ai Comuni, relativi all’eventuale inammissibilità di alcuni interventi”, aggiunge.

”Spiace concentrarci sulle polemiche e non sulla proposta che il Governo ha fatto in tema di sostenibilità energetica del Paese e di resilienza. Basta leggere la relazione per capire che nessun progetto finanziato e avviato sarà bloccato”, conclude Ventola.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp