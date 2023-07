Pnrr: Pagano (Pd), ‘La Puglia perde almeno 600 milioni’

“Quando finirà la conta dei danni fatti da Fitto e da questo Governo? Con la rimodulazione del Pnrr, come confermato dall’Ance Puglia, la Puglia perde almeno 600 milioni di euro di progetti, tra rigenerazione urbana e delle periferie, senza contare tutte le risorse che non arriveranno per il dissesto idrogeologico, stralciato anch’esso dal Piano. Come con l’Fsc, così con il Pnrr, Fitto fa il gioco delle tre carte con i soldi degli italiani. Risorse che servono come il pane ai nostri territori ma che a causa dell’incapacità di questa destra, purtroppo non vedremo mai.” Lo dichiara Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in Commissione Bilancio a Montecitorio.

