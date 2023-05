Pnrr: Allarme Fitto, ‘Alcune grandi opere irrealizzabili’

Tensione sul Pnrr nella maggioranza dopo l’allarme di Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei Fitto che, in un colloquio pubblicato da La Stampa, definisce “irrealizzabili molte grandi opere” e dice che il Piano va ‘stravolto’. Le successive precisazioni non placano la polemica.

Il Pd invita il governo a riferire in Parlamento sulla possibilità di disporre dei fondi europei. “Nessuna rinuncia a nessun progetto. Spendere bene e spendere tutti i fondi”, dichiara Matteo Salvini, mentre la Commissione Ue afferma che “qualsiasi revisione non dovrebbe abbassare l’ambizione complessiva del Pnrr”. L’esame della terza rata all’Italia ‘è ancora in corso’.

Il governo, intanto, è pronto a varare, nel Cdm, un primo pacchetto di misure da 100 milioni per l’Emilia-Romagna colpita dall’alluvione: sospensione dei mutui, rateizzazione degli oneri fiscali e attivazione al massimo consentito del fondo di garanzia Ue.

