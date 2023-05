Francavilla Fontana, comizio-verità del centrodestra con Iaia e Milone

Al comizio di ringraziamento del sindaco Antonello Denuzzo accompagnato sul palco da Maurizio Bruno seguirà ora il “comizio-verità” del centrodestra risultato sconfitto in queste elezioni amministrative. Bruno sul palco ha dedicato due minuti del suo intervento parlando di Sara Milone, arrivata terza con 298 voti (non sarà eletta in consiglio) nella lista “Insieme”, risultata la più suffragata del centrodestra. “La Milone ha attaccato più volte in campagna elettorale il sottoscritto ed il Pd anche nel quartiere San Lorenzo – ha detto Bruno dal palco di piazza Dante – dove è risultata sconfitta. Le do un consiglio. Quando fa i comizi non gridare. Stia tranquilla così come tranquilla è stata quando veniva a chiedere la candidatura a sindaco”.

Apriti cielo. La risposta della Milone non si è fatta attendere. “Maurizio Bruno – dice l’ex consigliere comunale di Forza Italia – mente sapendo di mentire. Il consigliere regionale Bruno ha pubblicamente asserito durante il comizio di ringraziamento del sindaco Denuzzo, a cui rivolgo il mio personale buon auspicio, che sarei stata disponibile ad una candidatura a Sindaco nelle file del PD. Lo avrà sognato il consigliere, perché ricordo perfettamente quando ha preso parte ad un ragionamento di civiche senza simboli, esclusivamente per defenestrare la maggioranza Denuzzo a suo dire arrogante e priva di visione politica. La differenza sta nei fatti. Io sono stata una candidata nella civica più suffragata del cdx., lui folgorato sulla via Damasco. Avrò modo di asserito pubblicamente punto per punto la cronistoria dei fatti”.

Venerdì prossimo sul palco alle ore 20 saliranno Sara Milone e Michele Iaia con un “comizio-verità”.

Giovanni Cannalire Ha all’attivo varie esperienze giornalistiche in diverse emittenti private anche come direttore. Collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia dal 1984. Direttore responsabile di Radio 85 del gruppo editoriale Distante. Per la carta stampata è stato direttore, tra gli altri, del magazine “la Città”, “Francavilla Oggi”, “Il Brindisino”. Redattore per Antenna Sud 85. Da sempre “Gianni” e non Giovanni See author's posts

