Special Olympics Italia ha scelto la Basilicata per i Play the Games 2024, la rassegna sportiva multidisciplinare che coinvolge atleti con e senza disabilità intellettive. Lo scorso anno a Potenza e Pignola, la tappa del centro-sud, promossa dal Team Special Olympics Basilicata, si terrà dal 23 al 26 maggio nella città di Matera per atletica, bocce, nuoto e hockey e Metaponto di Bernalda (MT) per il bowling. Vi parteciperanno 300 atleti di 11 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

Alle delegazioni, composte da 300 accompagnatori, assicurata un’accoglienza e un’atmosfera straordinaria – grazie anche al contributo dei volontari Open Culture 2019 – per vivere dei giorni indimenticabili all’insegna dello sport e dell’inclusione sociale. L’obiettivo è sensibilizzare l’intero territorio regionale verso il problema della disabilità coinvolgendo le associazioni sportive e culturali del territorio lucano.

I dettagli sono stati presentati nella Sala Mandela del Comune di Matera, sostenitore dell’evento. Patrocinio di Regione Basilicata, APT Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Bernalda. Intervenuti il direttore Team Special Olympics Basilicata, Filippo Orlando, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, gli assessori, allo sport Antonio Materdomini e alla Cultura e Turismo Tiziana D’Oppido. Tra gli atleti e accompagnatori, presenti rispettivamente Gabriele D’Ettorre e Damiana Cazzato.

Giovedì 23 maggio l’arrivo delle delegazioni. Venerdì 24 alle ore 20 in Piazza San Pietro Caveoso la cerimonia d’apertura presentata da Annamaria Sodano e Omar Gallo: momento suggestivo di grande risalto con l’accensione del tripode olimpico. Special guest il Maestro Mimmo Cavallo e performances della Corale Polifonica POLIMNIA diretta dal Maestro Don Angelo Auletta di Grassano. Sarà trasmessa in diretta su TRM Network: canale 16 del digitale terrestre di Basilicata e Puglia, canale 519 della piattaforma satellitare Sky e TivùSat, streaming youtube sul canale trmh24.

Le discipline sportive a Matera si svolgeranno rispettivamente al Campo Scuola di Atletica Leggera “Primo Sinno” (atletica e bocce) e Palasassi “Salvatore Bagnale” (nuoto), mentre a Metaponto di Bernalda (MT) presso Towchdown (bowling).

Il circuito sarà così di ampio respiro e di grande partecipazione da permettere a tutti gli accompagnatori e familiari degli atleti di poter godere delle bellezze paesaggistiche, storiche e architettoniche della bella e ospitale Basilicata. I momenti più emozionanti e contenuti esclusivi saranno consultabili online sui profili social ufficiali facebook e instagram di Special Olympics Italia Team Basilicata. Maggiori info sul sito www.specialolumpicsbasilicata.org.

Special Olympics Italia è la più grande organizzazione sportiva al mondo per le persone con disabilità intellettiva. Giocare insieme (Play the Games) è il modo più semplice per costruire e trasmettere il messaggio di gioia, inclusione e accettazione insito in Special Olympics, abbattendo barriere e pregiudizi.

Official partner: Mitsubishi Electric, Fondazione Snaitech e Würth. Supporter partner: Fondazione Potenza Futura, Fidas – Donatori Sangue Basilicata, AIAS – Associazione Italiana Assistenza Spastici di Melfi – Matera, Lucanum – Il gioco della Basilicata, CSV – Centro Servizio Volontariato di Basilicata, Corale POLIMNIA di Grassano (MT), Volontari Open Culture 2019, Gruppo Storico Terra Bernaudi, Pro Loco di Bernalda, UISP Sport per Tutti e CSI – Centro Sportivo Italiano. Media partner: La Nuova del Sud e TRM Network. Partner tecnici: CONI, Sport e Salute, FIB – Federazione Italiana Bocce, Federazione Italiana di Atletica Leggera, FIN – Federazione Italiana Nuoto, FIS – Biliardo Bowling, FIH – Federazione Italiana Hockey di Basilicata e Touchdown. Beverage e food: Coca-Cola NBC Italia e Vivenda.

PROGRAMMA TECNICO UFFICIALE

ATLETICA

CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA “PRIMO SINNO”

Viale Nazioni Unite – Matera

VENERDI 24 MAGGIO

Ore 09:30 Accredito delegazioni, riunione tecnica

Ore 10:00 Divisioni

A seguire inizio gare

Lancio della pallina – Lancio del Vortex

Salto in lungo da fermo e con rincorsa

50 Metri cammino – 50 metri slalom carrozzina – 50 Metri

10 Metri cammino ass. – 400 MT

SABATO 25 MAGGIO*

Ore 09:30 Arrivo delegazioni, riunione tecnica

Ore 10:00 Inizio gare

10 metri cammino ass. – 50 metri slalom carrozzina

50 metri cammino – 50 metri – 100 metri – 200 metri

400 metri – 400 marcia – 800 mt marcia

Staffetta 4×100 – Staffetta Unificata 4×100

PREMIAZIONI

DOMENICA 26 MAGGIO

Ore 09:30: Arrivo delegazioni, riunione tecnica

Ore 10:00 Inizio gare

Salto in alto – Salto in lungo da fermo – Salto in lungo con

rincorsa – Lancio della palla – Lancio della pallina da tennis

Lancio del Vortex – Getto del Peso

NUOTO

PALA SASSI “SALVATORE BAGNALE”

Viale Nazioni Unite – Matera

VENERDI 24 MAGGIO

Ore 09:30 Accredito delegazioni

Ore 10:00 Riunione tecnica

Ore 10:30 Preliminari

SABATO 25 MAGGIO

DOMENICA 26 MAGGIO

Ore 09:30 Arrivo delegazioni, riunione tecnica

Ore 10:00 Inizio Gare

10 mt assistiti – 15 metri non assistiti

25 metri stile libero, dorso, rana, delfino

Staffetta 4×25 stile – Staffetta 4×25 mista

50 metri stile libero, dorso, rana, delfino

Staffetta 4×50 stile libero – Staffetta 4×50 mista

100 mt stile libero, dorso, rana, delfino, misti

Staffetta 4×100 stile libero – Staffetta 4×100 mista

200 metri stile libero, dorso, rana, delfino, misti

400 metri stile libero – 800 metri stile libero

1500 metri stile libero

PREMIAZIONI

INFO PER GLI ORGANI D’INFORMAZIONE

L’area comunicazione Special Olympics 2024 è a disposizione degli organi d’informazione per ricevere richiesta dei pass di accesso. Inoltre, maggiori indicazioni, concordare modalità e agevolare le interviste e/o immagini da realizzare nei luoghi dell’evento.

