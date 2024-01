Pizzulli a LuNeDì Puglia, ‘Brucia perdere così, ma il Martina c’è’

L’allenatore del Martina Massimo Pizzulli è stato ospite negli studi di Antenna Sud in occasione dell’ultima puntata di LuNeDì Puglia. Il tecnico ha commentato il ko maturato nel derby con il Manfredonia: “C’era molta rabbia, è stata una sconfitta insolita. Faccio comunque i complimenti al Manfredonia, è una squadra che non molla mai. Ha vinto anche grazie alla grande prestazione del portiere, ma nel calcio è giusto dare merito a chi ci ha creduto fino alla fine. Sono stati bravi nello sfruttare un pallone vagante a partita già finita procurandosi un rigore. Accettiamo la scelta dell’arbitro così come la sconfitta. Analizzeremo bene la partita, ma il Martina c’è. Proveremo ad essere più precisi, del resto in altre partite abbiamo vinto pur avendo meno occasioni. Perdere così è fastidioso, avremmo meritato almeno un punto, ma sicuramente siamo in salute. I rientri di Ganfornina e Baglione sono per noi importanti, ora sta rientrando anche Maffei. Questi giocatori saranno come dei nuovi acquisti. Avendo solo Palermo a disposizione come prima punta, abbiamo preso un giocatore importante come Tedesco. In mezzo abbiamo preso Piarulli, che conosco molto bene e che sono convinto ci darà una grossa mano a centrocampo, anche al netto dell’addio di Sicurella. Il nostro mercato finisce qua. La partita più importante sarà sempre la prossima, questo è un campionato difficile per tutti. Non è facile vincere contro nessuno in questo girone, perché ognuno ha il proprio obiettivo e ciò rende tutte le formazioni imprevedibili. In zona playoff sarà una lotta fino alla fine. Bisogna stare sul pezzo e limitare i passi falsi. Penso che si deciderà tutto alle battute finali”.

