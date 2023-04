PISA – Il Pisa non farà più ricorso per presunto errore tecnico per quanto accaduto in occasione della rete del 2-1 del Bari all’89’ con Antenucci. A riferirlo ai microfoni di 50 canale, nel corso della trasmissione Nerazzurro, il dg Corrado. Lo riporta tuttocalciotoscana. Non avranno dunque un seguito le valutazioni annunciate domenica a caldo ed al termine della sfida dell’Arena Garibaldi.

