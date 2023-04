SALERNO – Si tinge di giallorosso l’edizione 2022/2023 della Coppa Italia Primavera: all’Arechi Salerno la Roma ha superato, dopo i tempi supplementari, la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani e dal suo vice Cristian Agnelli, vecchia conoscenza del calcio pugliese nonchè ex calciatore di Foggia e Cerignola.

I novanta minuti regolamentari terminano a reti inviolate, con i viola in dieci per l’espulsione di Comuzzo. Succede di tutto nei supplementari: botta e risposta, la Roma sblocca la finale grazie al gol di Misitano, quattro minuti dopo pareggia la Fiorentina con Krastev. I capitolini trovano il blitz vincente al 114′, Keramitsis irrompe in area di rigore e trafigge il portiere toscano per il definitivo 1-2. Per la Roma allenata da Guidi è il sesto titolo della storia, Fiorentina sconfitta dopo 4 titoli consecutivi.

