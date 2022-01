La pillola contro l’obesità, realizzata da Gelesis, una startup pugliese di Calimera nel Salento, approda alla borsa di New York. Frutto della ricerca del Prof. Alessandro Sannino, docente all’Università del Salento è già in commercio in USA, arriverà in Italia nel 2023. Nel Salento la Gelesis ha una sede per la ricerca e lo sviluppo, negli Stati Uniti la parte degli studi clinici e della finanza dopo la quotazione a Wall Street.

Una vera e propria eccellenza della nbostra terra, abbiamo raggiunto via Skype a Boston il Prof. Sannino durante il Telegiornale.