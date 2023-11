Picerno: Longo, ‘Con l’Avellino servirà la partita perfetta’

(Di Lorenzo Ruggieri) Nonostante i ventisei punti conquistati in quattordici gare e il miglior attacco del Girone C, il Picerno non è sazio: “Dobbiamo azzerare quanto fatto finora e ripartire”, ha dichiarato il tecnico dei lucani, Emilio Longo, alla vigilia della sfida contro l’Avellino. Al Donato Curcio, infatti, la squadra locale sfiderà una delle compagini favorite per il salto di categoria: “Insieme al Benevento, l’Avellino è forse la squadra più forte del campionato e lotterà fino all’ultimo per primeggiare. Da parte nostra servirà la partita perfetta, in cui saranno fondamentali l’approccio e i duelli. Difonte avremo un avversario importante che cercherà di riscattare l’ultima sconfitta. Cercheremo di evidenziare i pochi difetti dell’Avellino e nascondere i nostri, augurandoci una gran bella partita. Noi lavoriamo per raggiungere buoni risultati, stiamo ottenendo tanti punti importanti per ottenere quanto prima la salvezza e continueremo a dare il massimo. Da quando sono arrivato, ogni partita sembra un esame ma non prepariamo le sfide per la classifica, bensì per continuare su questa strada”, ha concluso Longo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp