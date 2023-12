Picerno, Longo: ‘Con la Juve Stabia motivazioni altissime’

(Di Lorenzo Ruggieri) Venerdì sera, alle ore 18.30, lo Stadio “Donato Curcio” di Picerno ospiterà il big match dell’ultima gara di andata del Girone C di Serie C. I padroni di casa, infatti, sfideranno la capolista Juve Stabia, con l’obiettivo di tornare alla vittoria per accorciare il divario dalle “Vespe”. Alla vigilia del match, il tecnico dei lucani, Emilio Longo, ha dichiarato: “Contro una squadra quasi perfetta è necessario fare la partita perfetta. Arriviamo alla partita con la forza giusta e per mettere in difficoltà una squadra solida come la Juve Stabia dovremo essere bravi nella lettura degli spazi e disputare una prestazione superlativa. I campani stanno dominando il campionato mentre noi vogliamo continuare il nostro percorso di crescita. Nel 2023, abbiamo perso solo 4 volte in 36 incontri. Dobbiamo continuare a far parlare di noi, le statistiche prevalgono sugli obiettivi ma vogliamo preservare la categoria al più presto possibile e solo in seguito vedremo. Tuttavia, non ci poniamo limiti e le motivazioni saranno altissime. Gli infortuni? Mi inorgoglisce il fatto che chiunque sia stato chiamato in causa abbia fornito il proprio apporto e si sia fatto trovare pronto, come Savarese”.

