Monopoli, Anaclerio: ‘Messina squadra di categoria’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo la separazione con Francesco Tomei, il Monopoli torna in campo per affrontare il Messina con Luigi Anaclerio in panchina. Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, l’ex attaccante ha ringraziato il suo predecessore e ha messo in guardia i suoi in vista delle insidie del prossimo match: “Ringrazio mister Tomei e il prof Valentini a nome mio, dello staff e della squadra. Hanno lavorato 24 ore su 24 per il Monopoli e, al di là dei risultati, rivolgo loro un sincero in bocca al lupo. Io sono carico ed emozionato, avendo vissuto questa esperienza anche lo scorso anno sono più tranquillo ma vorrei giocare anche io (ride, ndr). Domani affronteremo una squadra di categoria e sarà una battaglia. Il Messina cerca spesso il riferimento offensivo per sfruttare le seconde palle, sarà molto importante farci trovare pronti. Siamo reduci da quattro sconfitte consecutive e contro la compagine siciliana servirà fare risultato. Per farlo sarà necessario giocare con il cuore, non possiamo cambiare il passato ma possiamo migliorare il presente. Ovviamente non si può stravolgere tutto in pochi giorni ma ho cambiato qualcosa. In avanti, ad esempio, potrebbero anche esserci due attaccanti. Starita può ricoprire qualsiasi ruolo nel reparto offensivo e sicuramente giocherà. Minutaggio? È stato chiesto ad ogni allenatore ma godo della massima libertà da parte della società”.

