“In settimana, come sempre, abbiamo analizzato la sfida di Andria per capire cosa non ha funzionato e trarre indicazioni per migliorare in prospettiva futura”, dice Emilio Longo, allenatore del Picerno, alla vigilia della sfida con il Monopoli, che inquadra così: “Proveremo a fare del nostro meglio, posso dire che la squadra cresce e lavora sodo, indipendentemente dai risultati, che poi, giustamente, sono quelli che contano. Infortunati? Guerra ha una piccola lesione all’adduttore e non sara disponibile per almeno un mese. Diop è un po’ in ritardo rispetto agli altri, ha bisogno di tempo per tornare in forma e darci una mano. Appello ai tifosi? Quando tutte le componenti daranno il loro massimo, Picerno potrà diventare un punto di riferimento per il panorama nazionale. Il nostro obiettivo principale è la salvezza e per raggiungerla abbiamo bisogno del sostegno di tutti perché da parte dei calciatori la disponibilità è massima per questa maglia”.