Picerno: Longo, ‘Col Foggia fondamentali i duelli’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo tre pareggi consecutivi, il Picerno di Emilio Longo è a caccia del quarto successo stagionale. La squadra lucana proverà a strappare i tre punti al Foggia nel match in programma domenica pomeriggio allo stadio “Donato Curcio”: “Abbiamo voglia di rivalsa, la partita col Foggia chiuderà un periodo condito da tanti incontri e abbiamo cercato di recuperare dopo i notevoli sforzi”, ha ammesso il tecnico dei rossoblù.

La sfida vedrà fronteggiarsi due compagini abili nel dominio del gioco: “Il Foggia ha un organico importante, lo scorso anno ha disputato la finale dei playoff e ha grosse individualità. Cudini ha cambiato vari sistemi di gioco, senza mai perdere i propri princìpi. Il Foggia è una squadra importante come tutte in questo girone e proveremo a far emergere i loro difetti e i nostri pregi. Entrambe le squadre hanno una buona identità di gioco e credo che la condizione psico-fisica padroneggerà la sfida. A mio avviso, avrà la meglio la squadra che riuscirà a vincere i duelli individuali. Daremo il massimo e proveremo ad ottenere il risultato migliore”.

Longo, inoltre, spazza via i paragoni con la scorsa stagione: “Dobbiamo resettare, abbiamo commesso un errore catalogando lo scorso campionato come ordinario. Ripartire da lì sarebbe presuntuoso e non avrebbe senso, lo scorso anno eravamo una squadra diversa. Dobbiamo invece conquistare la capacità di essere maturi, come abbiamo dimostrato nella ripresa contro il Monopoli, dove siamo riusciti a comprendere i momenti di difficoltà e abbiamo provato a vincere fino alla fine”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp