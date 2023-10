Verso Casarano-Team Altamura, Laterza: “Fondamentale sarà l’atteggiamento”

Alla vigilia del derby con la Team Altamura, l’allenatore del Casarano Giuseppe Laterza ha parlato così in conferenza stampa: “Siamo stati bravi ad uscire da un momento di difficoltà, trovando continuità nelle ultime partite. Domenica abbiamo portato a casa un pareggio, ma avremmo meritato qualcosa in più. Vogliamo continuare a far bene. Siamo sereni, così come lo siamo stati all’inizio quando i risultati non stavano arrivando. Questo gruppo ha grande voglia di emergere, e si sta pian piano perfezionando. Nelle ultime partite ho visto uno spirito diverso, i ragazzi hanno capito cosa chiede la categoria. Possiamo migliorare ancora tanto, soprattutto sul punto di vista mentale. L’Altamura avrà la nostra stessa voglia di vincere, sarà dunque fondamentale l’atteggiamento con cui scenderemo in campo. Il percorso lo si costruisce partita dopo partita, ma ora ho anche io grandi pretese nei confronti di questa squadra. L’Altamura è una squadra costruita per vincere. Sono reduci da una sconfitta e vorranno riscattarsi. Intorno al Casarano c’è grande passione, il calore della nostra gente ci aiuterà a far bene”.

CLICCA QUI PER VEDERE LA CONFERENZA

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp