Dopo il 2-2 maturato al Curcio tra Picerno e Potenza, Emilio Longo dà l’impressione di essere sollevato per aver evitato la sconfitta in extremis: “Nel primo tempo abbiamo giocato male, non siamo riusciti a mettere in pratica quello che avevamo preparato – dice il tecnico del Picerno -. Nel ripresa, sistemandoci in mezzo al campo, è andata decisamente meglio: abbiamo creato e con un pizzico di raziocinio in più avremmo anche potuto ribaltarla, almeno a giudicare dalle occasioni che non siamo riusciti a concretizzare. Ci abbiamo creduto sempre, anche quando eravamo sotto di due reti: il gol di Esposito è stata la scintilla. Le due espulsioni del Potenza? Se ci sono, è giusto prendersi un vantaggio”.